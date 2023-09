Roberto Piccoli, chi è l'attaccante del Lecce: la passione per la bici, i gol in Europa e l'idolo Mandzukic

Roberto Piccoli al Lecce. L'annuncio del club giallorosso è arrivato ormai qualche anno fa. Si alternerà nel ruolo di attaccante con Nikola Krstovic, a segno già al debutto. Piccoli arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell'Atalanta, che ne detiene il cartellino (era, però, in prestito all'Empoli, che contestualmente ha preso Maleh dal Lecce).

Una carriera folgorante da giovanissimo, poi due anni di A, con fortune alterne. Eppure una media gol da far invidia a chiunque, vista la giovane età.

Ecco chi è Roberto Piccoli, il golden boy arrivato al Lecce per la consacrazione definitiva.