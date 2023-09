Ora che il mercato è terminato Roberto D’Aversa ed i suoi ragazzi potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato. E oggi il Lecce è atteso dal delicato confronto casalingo contro la Salernitana, formazione campana che ha conquistato l’ultima vittoria in trasferta in serie A proprio in terra salentina. Il bilancio della campagna trasferimenti estiva, al netto delle partenze pesanti di Umtiti e Hjulmand, è decisamente positivo per il Lecce del presidente Sticchi Damiani. L’organico messo a disposizione del tecnico abruzzese è sicuramente più completo e omogeneo rispetto a quello della precedente gestione tecnica ed in più in Salento sono arrivati tanti calciatori di giovane età davvero molto interessanti. Ci sono quindi tutte le premesse per recitare un ruolo importante nella lotta per la salvezza che, va detto, si è complicata maledettamente rispetto a un anno fa. Ora le squadre di medio-alta classifica sono molte di più mentre il gruppo delle formazioni destinate a lottare per non retrocedere si è ristretto. Di conseguenza, conservare un posto nell’Olimpo del calcio italiano sarà ancora più difficile. Lo sa bene mister D’Aversa che nelle prime due giornate di campionato ha presentato in campo un Lecce intraprendente e bello da vedere, pur se con qualche difetto difensivo ancora evidente. Ciononostante la squadra giallorossa ha battuto la Lazio al Via del Mare nella gara d’esordio prima di conquistare un pareggio pesantissimo sul campo della Fiorentina, fresca di accesso ai gironi di Conference League.

Il gruppo in questo momento si presenta numeroso e soprattutto in buona salute, di conseguenza non sarà facile per l’allenatore pescarese scegliere gli undici di partenza dovendo necessariamente sacrificare altri elementi che meriterebbero pure loro di giocare dall’inizio. Rispetto alla scorsa settimana ci sono quattro nuove pedine a disposizione ovvero Oudin, protagonista di un gradito ritorno dopo la bella esperienza del campionato scorso, Faticanti, Touda e buon ultimo Piccoli, il centravanti prelevato dall’Atalanta, via Empoli, nelle ultime ore di mercato. Tutti e quattro oggi partiranno dalla panchina considerato che D’Aversa ha in serbo di dare fiducia agli stessi protagonisti delle prime due gare ufficiali. Fermo restando che Kaba a centrocampo e Krstovic in attacco scalpitano per conquistare un posto da titolare. Vigilia agitata in casa Salernitana. Nella conferenza stampa post-mercato Morgan De Sanctis, direttore sportivo granata, ha annunciato l’assenza di Boulaye Dia: «Non è stato convocato, nelle ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato l’idea al mister che potesse affrontare a Lecce una partita complicatissima». Fischio d’inizio alle ore 20.45 affidato all’arbitro Massimi di Termoli. Superfluo dire che si giocherà davanti a circa 30mila spettatori, uno spettacolo nello spettacolo.