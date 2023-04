Lecce - Napoli, Spalletti: «Calcio totale e tifo caldo, i salentini mi piacciono. Sarà una gara difficile»

«So benissimo, come sa anche la squadra, le complicazioni che troveremo in campo domani. Il Lecce è allenato benissimo, sta in campo benissimo, ha subito delle sconfitte in sequenza nell'ultimo periodo ma per episodi, non sono state sconfitte meritate in campo». Luciano Spalletti conosce i rischi che domani il Napoli correrà nell'affrontare il Lecce, nonostante che i salentini siano reduci da cinque sconfitte consecutive.

«Hanno vinto partite con grandissime squadre»

«Hanno vinto - osserva il tecnico - partite contro grandissime squadre con prestazioni in cui si vede l'idea di calcio totale. È un ambiente innamorato del calcio, con una passione infinita». «Se loro hanno una posizione di classifica diversa dalla nostra - conclude l'allenatore del Napoli - è evidente che ci sono valori che se sei bravo a ributtarli nel campo è una partita possibile. Se invece siamo convinti che anche questa sia una partita di riempimento per giocare partite più importanti rischiamo di fare come l'altra sera».

«Il clima con i tifosi non ci aiuta»

«Il clima che è venuto fuori sicuramente non ci aiuta. Quanto può pesare o meno non lo so quantificare ma noi dobbiamo essere disposti a tutto, fino a corrodere noi stessi, per arrivare al raggiungimento di questo traguardo. Senza tifosi non possiamo stare ma quelli che vogliono far casino devono stare a casa». Luciano Spalletti ha le idee chiare sul clima che si respira intorno al Napoli dopo le contestazioni da parte di una minoranza di tifosi delle curve registrate in occasione della gara con il Milan.