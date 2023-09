Il post virale su Instagram: il Lecce come il Leicester di Ranieri

Leccester. Il Lecce come il Leicester. Piano, per carità, sono solo cinque giornate, ma intanto i post sui social diventano virali. La squadra di Roberto D'Aversa è la sorpresa del campionato di Serie A. Secondo posto per una notte in Serie A, imbattuta dopo cinque giornate. A Lecce si sogna. E sui social una nota pagina Facebook, "Calciatori Brutti", lancia il parallelismo con la squadra di Claudio Ranieri, che nel 2015/16 vinse la Premier League (con Claudio Ranieri in panchina), partendo per la salvezza.

Le differenze sono evidenti e sostanziali, a partire anche dal budget delle due squadre.

E' chiaro che il Lecce, partito fortissimo, dovrà pensare comunque alla propria dimensione: la salvezza. Eppure quel Leicester dopo cinque giornate aveva 11 punti, con tre vittorie, due pareggi e una differenza reti di +4. Queste sì, sono analogie incontestabili. E allora sarà pure per un paio di giorni, ma che male c'è nel pensare al Leccester?