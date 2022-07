Lecce, Falcone a un passo. Chiesto anche Askildsen

Il Lecce ha scelto il portiere: dovrebbe essere Wladimiro Falcone, attualmente in forza alla Sampdoria, ma dato per vicino anche ad altri club di Serie A. L'estremo difensore, già protagonista l'anno scorso in blucerchiato, è a un passo dalla società salentina. Arriverebbe con i galloni del titolare.

Idea Askildsen

Pantaleo Corvino ha parlato con la Sampdoria anche di Askildsen, centrocampista piuttosto bravo anche in fase difensiva. Norvegese, l'anno scorso ha giocato 27 volte in Serie A con la maglia della Sampdoria. Si tratta.