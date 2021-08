Il Lecce chiude il mercato con altri due colpi: presi Dermaku e Gargiulo

Il mercato in entrata per il Lecce è terminato con ventiquattro ore di anticipo rispetto alla chiusura ufficiale della campagna trasferimenti. Gli ultimi due colpi in entrata sono sono stati ufficializzati ieri mattina. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera hanno consegnato al tecnico Marco Baroni un difensore di esperienza del calibro di Kastriot Dermaku e un centrocampista con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati