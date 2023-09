Il Bari non prenderà un attaccante tra gli svincolati. Mignani: «La squadra è competitiva, l'attacco va bene»

Gliozzi è sfumato sul più bello, ieri. Okaka è svincolato ma non arriverà. Il calciomercato del Bari è finito ieri e Polito non si tufferà sugli svincolati. Nonostante l'uscita di Scheidler, il mercato si chiude così. La conferma arriva anche da Michele Mignani, nel corso della conferenza stampa pre-partita (domani il Bari giocherà a Terni).

Cosa ha detto il tecnico

«Possono esserci delle partite nelle quali vi siano delle emergenze, come quelle con la Ternana. Non si può comprare un calciatore per una partita, bisogna ragionare nell'arco di una stagione. Quando avremo tutti i calciatori disponibili, davanti staremo a posto. Abbiamo fatto delle valutazioni dopo l'addio di Scheidler: ci siamo detti che ce la facciamo così. Se lui fosse andato in un club italiano, avremmo preso un sostituto».