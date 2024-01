Santiago Pierotti, ufficiale l'arrivo al Lecce dell'esterno offensivo: chi è l'ala argentina (con passaporto italiano)

Un nuovo innesto per il Lecce: è ufficiale l'arrivo dell'ala offensiva Santiago Pierotti. Un'altra scommessa per Pantaleo Corvino che pesca l'argentino con passaporto italiano. L'accordo tra la società giallorossa e il Colon Santa Fè è sulla base di un'offerta da circa un milione di euro di euro.

Cresciuto nel settore giovanile del Colón, ha esordito in prima squadra il 13 aprile 2019 in occasione dell'incontro di Copa de la Superliga pareggiato 0-0 contro il Tigre. Nel maggio seguente ha esordito anche in Coppa Sudamericana disputando entrambi i match contro il River Plate. Si tratta di un giocatore elegante nelle movenze e bravo sia in fase di finalizzazione sia assist che potrà contribuire alla fase offensiva degli uomini di D'Aversa.

L'annuncio ufficiale

"​L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti, esterno offensivo argentino classe 2001, acquistato a titolo definitivo, lunedì prossimo sarà a Lecce per sostenere le visite mediche".