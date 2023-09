De Laurentiis indagato per falso in bilancio. Presunte plusvalenze fittizie per il proprietario del Bari

I pm della Procura di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente del Napoli e proprietario del Bari, Aurelio De Laurentiis per l'accusa di falso in bilancio.

Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

L'operazione Osimhen

L'indagine si concentra sul valore dei giocatori rientrati nella trattativa per Osimhen, arrivato per 71 milioni di euro. Nell'operazione finirono il portiere Karnezis, ora ritiratosi, e i giovani Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori, valutati (impropriamente secondo la Guardia di Finanza) circa 20 milioni di euro. Sono tutti calciatori che di fatto non sono mai passati per il Lille e adesso giocano tra Serie C e Dilettanti. Per gli inquirenti sarebbe quindi una sovrafatturazione con ripercussioni inevitabili sul calcolo delle imposte.