La Ferrari vince la 24 ore di Le Mans con tre piloti. Al volante anche Giovinazzi

La Ferrari 499P ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Una vittoria storica per la casa di Maranello, proprio in occasione del centenario, a cinquanta anni dal ritorno nella corsa. Al volante Antonio Giovinazzi, pilota di Martina Franca, in provincia di Taranto, Alessandro Pier Guidi e James Calado. I piloti del cavallino rampante hanno avuto la meglio sulla Toyota, grazie ad una condotta di gara superba, in particolare nella seconda parte della competizione. Una conduzione esemplare che ha consentito alla Ferrari di conquistare il gradino più alto del podio.

La gara

La rossa non ha dimostrato solo di essere veloce, come già fatto in qualifica, ma sul circuito ha manifestato la capacità di adeguarsi alle diverse condizoni. I piloti della Ferrari hanno gestito con grande equilibrio la partenza e hanno messo in campo particolare attenzione nella prima parte della competizione.

L'imprevisto

Lo scatto decisivo nelle prime ore della mattina, con la Ferrari che è passata al comando che non ha più lasciato fino alla bandiera a scacchi.

Decisamente meno fortunata la prestazione della seconda Ferrari. Tutta colpa di un sasso che ha danneggiato il radiatore che ha costretto la macchina a rallentare, perdendo la possibilità di lottare per conquistare un posto sul podio che pure era alla portata sino all'imprevisto.