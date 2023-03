Irene Pivetti a processo per «evasione fiscale e autoriciclaggio»: nel mirino l'acquisto di 3 Ferrari

Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l'ipotesi, sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali.

Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice che ha accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia. A giudizio anche altre cinque persone, tra cui l'ex pilota di rally Leo Isolani. Il dibattimento si aprirà il prossimo 13 giugno davanti alla quarta sezione penale del tribunale.