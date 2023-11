Il Brindisi cade a Crotone e saluta la Coppa Italia

Con un gol di Pannitteri al 23' il Crotone ha la meglio sul Brindisi nei 16esimi di finale di Coppa Italia di serie C. L'incontro giocato all'Ezio Scida ha visto i biancazzurri tenere bene il campo pur senza riuscire a pareggiare l'iniziale gol calabrese. Termina così l'avventura della squadra di Ciro Danucci nella competizione. Il Brindisi si rituffa ora in campionato. Alle porte il match di domenica prossima alle 18.30 al "Fanuzzi" contro l'Avellino, terza forza del girone C con 23 punti in classifica dietro alla capolista Juve Stabia con 27 punti e al Benevento con 25. Gli adriatici, terzultimi in classifica, hanno assoluta necessità di fare punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.