Tra Brindisi e coach Piero Bucchi sono sempre applausi Il video

Ancora applausi per coach Piero Bucchi, tornato da avversario domenica scorsa sui legni del PalaPentasuglia in occasione di Happy Casa Brindisi-Sassari. Durante le fasi di presentazione delle due squadre l'allenatore, per cinque stagioni alla New Basket, ha ricevuto un'autentica ovazione. Dalle tribune un attestato di stima prolungato, al quale si è aggiunto l'applauso di Andrea Meneghin, presente al palasport in veste di commentatore tecnico. Bucchi era già tornato a Brindisi da avversario due anni fa con la Virtus Roma. Durante la conferenza stampa post gara il tecnico ha ringraziato la città per la calorosa accoglienza.