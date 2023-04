È morto Pepè Lacarra, bomber della provincia pugliese. Aveva 36 anni, una lunga carriera tra D e C, poi la malattia

Pepè Lacarra non ce l'ha fatta. Si è spento stamattina a 36 anni, dopo aver combattuto contro una brutta malattia. Attaccante di provincia, ha girato in lungo e in largo la Puglia. Ha segnato oltre 150 gol in carriera, non è riuscito a realizzare quello che i suoi tifosi aspettavano.

Chi era Pepè Lacarra

La carriera di Lacarra era partita dal San Paolo Bari, in Serie D. Poi una serie di esperienze fugaci, il rilancio a Grottaglie, in D, con 11 gol in 26 partite, nell'Ars et Labor. Il salto a Monopoli, Andria, Como, Arzanese, sempre in C. Il ritorno in D, la vittoria del campionato con il Bisceglie, e ancora l'Omnia Bitonto, l'Altamura, la United Sly di Quarto, il ritorno in D, a Brindisi, senza riuscire a lasciare il segno in una stagione complicata. E il Molfetta, già a dicembre del 2020.

Era un bomber di provincia, di quelli che la buttano dentro, sempre e comunque. E mancherà a tutti i tifosi del calcio pugliese, tutti quelli con cui almeno una volta ha esultato.