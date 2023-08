Il bomber Krstovic è sbarcato nel Salento. Ora subito le visite mediche

Nikolaè sbarcato pochi minuti fa all'aeroporto di Brindisi. L'montenegrino è stato accolto dai dirigenti dele dopo i saluti di rito si appresta a sottoporsi alle. Al termine, si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà al Lecce per i prossimi quattro anni con opzione per il quinto. Il cartellino di Krstovic è costato al Lecce quasi quattro milioni di euro.