Krstovic salterà la Lazio: deve tornare in patria per il visto

Ha scelto la maglia numero 9 Nikola Krstovic, il nuovo centravanti del Lecce, scovato da Pantaleo Corvino e da Stefano Trinchera, rispettivamente direttore generale dell'area tecnica e direttore sportivo, nella Nike Liga, il massimo campionato di calcio della Slovacchia. Il bomber serbo-montenegrino è stato prelevato a titolo definitivo dal FK Dac 1904, il club slovacco che in precedenza lo aveva acquistato dalla Stella Rossa Belgrado. Il 23enne attaccante è arrivato ieri mattina all'aeroporto di Brindisi e nel primo pomeriggio ha sostenuto le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce. Tutto è filato liscio. Al termine, Krstovic - che era accompagnato dal suo agente - si è presentato nella sede sociale del Lecce, nella centralissima via Colonnello Costadura, per apporre la firma sul contratto che lo lega al Lecce per quattro anni con opzione per il quinto. A conferma della grande considerazione di cui gode il centravanti montenegrino che arriva nel Salento con un sogno nel cassetto: ripetere le gesta del connazionale Mirko Vucinic, cresciuto nel Tacco d'Italia a suon di gol prima di spiccare il volo nel calcio internazionale.

Salta la Lazio

Per motivi burocratici Krstovic non potrà essere utilizzato domani contro la Lazio. Essendo un calciatore extracomunitario, il neo acquisto del Lecce è costretto rientrare in Patria al fine di ottenere il visto che gli consentirà di tornare nel Salento con un regolare permesso di soggiorno. Quasi certamente sarà a disposizione del tecnico Roberto D'Aversa a partire dalla gara del 27 agosto sul campo della Fiorentina.

L'operazione-Krstovic rappresenta per il Lecce uno degli investimenti più importanti degli ultimi anni.

L'acquisizione del suo cartellino infatti è costata una cifra di poco inferiore ai 4 milioni di euro, compresi i bonus previsti dall'accordo sottoscritto con il club slovacco. A questo punto, il reperto centrale dell'attacco del Lecce dovrebbe essere al completo tenuto conto anche della presenza di Burnete e Persson. Ma con Corvino e Trinchera le sorprese sono sempre dietro l'angolo.