Bari-Palermo 0-0, diretta: Di Mariano sbaglia un rigore

Bari-Palermo, subito show al San Nicola. I biancorossi tornano in campo in campionato dopo la ferita ancora sanguinante della finale playoff persa, i siciliani sono una delle grandi favorite di questa Serie B.

Bari-Palermo, la diretta

55' Clamoroso al San Nicola: annullato il gol del Palermo per fuorigioco. Il Bari regge.

54' Gol del Palermo, ha segnato Brunori dopo una mischia.

24' Sbaglia Di Mariano, che spara alto.

22' Calcio di rigore per il Palermo e rosso per Di Cesare (Bari in nove). L'arbitro ha avuto bisogno anche qui del Var. Rigore e secondo giallo. Di Cesare aveva trattenuto Brunori.

15' Debutto per Menez con la maglia del Bari. Prende il posto di Sibilli. Fuori anche Nasti (entra Zuzek)

5' Cartellino rosso per Mattia Maita. Duro intervento sulla caviglia di un avversario, l'arbitro lo aveva ammonito poi - lo stesso Maresca - richiamato dal var opta per il rosso diretto.

1' Inizia il secondo tempo.

Finisce qui il primo tempo: 0-0.

Un buon Bari tiene testa a un Palermo con tanta qualità ma incapace di creare grandi occasioni da gol (se non per uno svarione di Brenno).

35' Partita molto equilibrata, un solo ammonito (Marconi). Il Bari cerca la profondità ma non sempre riesce poi a sfruttare le buone giocate di Sibilli.

22' Un Bari coriaceo e coraggioso fin qui ha tenuto testa al Palermo. Partita senza grandi occasioni da gol ma tutto sommato divertente.

15' Per il Bari un buon avvio e un paio di occasioni create da Nasti. Diaw ha un problema fisico ed esce: al suo posto Scheidler.

1' Partita iniziata

20.23 Tutto pronto al San Nicola, tra poco inizierà il match

Le formazioni ufficiali di Bari-Palermo

Bari (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali, Maiello, Maita; Sibilli; Diaw, Nasti. All.: Mignani.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.All.: Corini.