Erling Haaland, attaccante del Manchester city, sogna Bari: o meglio, le orecchiette. Lo si evince da un piatto di orecchiette non certo tradizionali (sembrano condite con funghi e besciamella) che ha postato sul proprio profilo Instagram. E, da buongustaio, scrive: "Best pasta in town".

Chissà che l'attaccante non si stia preparando a giocare in un club italiano.