Il Bari resiste in 10 fino al 92', poi crolla: il Frosinone vince e va in testa

Vince il Frosinone, il Bari alza il muro ma dura solo fino al 92'. Nel big match di Serie B, la squadra di Mignani sfiora il pareggio ma alla fine deve arrendersi. Decide Borrelli, ex Monopoli, oggi al Frosinone. Festa per gli uomini di Fabio Grosso, allenatore ex Bari, attualmente primo in classifica in cadetteria. La partita è decisa dal rosso diretto di Bellomo (l'arbitro viene richiamato dal Var) per un intervento con la gamba altissima, sul collo di Lucioni, colpito dai tacchetti.

Il Bari resiste fino al secondo minuto di recupero, poi cross di Frabotta e Borrelli di testa fa 1-0. Vince il Frosinone.

Frosinone-Bari 1-0

Marcatori: 47'st Borrelli (F)

Frosinone (4-3-3): Turati, Kone, Lucioni (c), Rohden, Caso (1'st Insigne), Garritano (32'st Borrelli), Ravanelli, Moro (18'st Mulattieri), Cotali (1'st Frabotta), Monterisi, Mazzitelli (1'st Boloca)

A disp.: Loria, Lulic, Bobic, Ciervo, Kalaj, Szyminski, Oliveri

All. F. Grosso

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci (25'st Mazzotta), Benedetti (25'st Cangiano), Maita, Folorunsho, Bellomo, Cheddira (25'st Scheidler), Antenucci (c) (32'pt Mallamo, 43'st D'Errico)

A disp.: Frattali, Botta, Gigliotti, Salcedo, Galano, Terranova, Dorval

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Daniele Perenzoni (Rovereto); assistenti: Sig. Davide Imperiale (Genova) e Sig. Alex Cavallina (Parma). Quarto Ufficiale: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Oreste Muto (Torre Annunziata)

Ammoniti: Folorunsho (B), Mazzitelli (F), Mallamo (B), Ricci (B), Moro (F), Frabotta (F), Rohden (F), Borrelli (F)

Espulsione: 20'pt Bellomo (B)

Angoli: 10-1

Rec.: 5'pt; 5'st

Note: stadio 'Benito Stirpe', Frosinone; sereno, 26°C circa, terreno in buone condizioni; 11.239 spettatori (2.929 abbonati; 1.023 tifosi ospiti)