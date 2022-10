Banda, ecco cinque dribblatori da cui prendere spunto

Lameck Banda è a caccia del suo primo gol con la maglia del Lecce. La classifica aggiornata dei migliori dribblatori in serie A lo colloca sempre nei primi posti con la media di 1.7 dribbling riusciti a partita. Finora si è rivelato l'uomo in più del Lecce in diverse fasi dell'incontro e dell’azione. In area di rigore, però, non riesce a incidere. L’impressione, guardandolo, è che gli manchi poco per poter diventare il calciatore che fa la differenza. Gli serve migliorare nella scelta dell'ultimo passaggio e tirare di più in porta. Abbiamo scelto cinque calciatori bravi nel dribbling che, in passato, hanno inciso per cross e per gol nella squadra in cui hanno militato.