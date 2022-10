Monopoli, Laterza esonerato. Spunta Pancaro per la panchina

Tende a materializzarsi sempre più il primo esonero di Giuseppe Laterza in carriera: l'allenatore è pressoché un ex Monopoli considerando che, nella tarda serata di giovedì, la società ha deciso di sollevarlo dall'incarico. Non soltanto una questione di risultati alla base, ma soprattutto di identità: dirigenza insoddisfatta dell'operato e, di conseguenza, neppure l'ultima possibilità di salvare la panchina nella sfida contro il Monterosi di lunedì sera.

Sempre in bilico

Una sinergia, per la verità, mai realmente consolidata: l'impressione è che Laterza sia sempre stato in bilico anche quando i risultati gli davano ragione. Lascia Monopoli dopo nove partite nelle quali sono arrivati 13 punti, frutto di quattro vittorie e altrettante sconfitte e di un pareggio. In attesa dell'ufficialità, il ds Pelliccioni ha individuato in Giuseppe Pancaro il sostituto: da calciatore è stato uno dei pilastri della Lazio campione d'Italia, mentre da allenatore vanta esperienze ai timoni di Juve Stabia, Catania, Catanzaro e Pistoiese. La sua ultima esperienza in panchina risale alla stagione 2019/20 in Toscana. Nel pomeriggio primo allenamento, domani la presentazione alla stampa.