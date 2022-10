Si laurea (in dad) nel ristorante dell'autogrill per correre allo stadio: la storia di Massimo

Ha preferito laurearsi, con la didattica a distanza, in autogrill pur di non perdersi la partita del Bari, la sua squadra del cuore. La storia di Massimo Vitti, un barese che vive a Roma, è l'esempio lampante dell'amore per una squadra di calcio. Ha coronato il sogno della laurea, Massimo, ma quel giorno c'era il Bari in Coppa Italia a Parma. E lui - come fa sempre da oltre vent'anni - aveva il biglietto del settore ospiti del Tardini. E quindi come fare? È partito con gli amici, in autogrill ha discusso la tesi (a distanza) e poi è andato regolarmente in curva a cantare per il suo Bari.

La laurea in autogrill

Alle 19 era prevista la gara, Massimo ha preferito laurearsi in autogrill, accomodandosi al tavolino del ristorante. Ha utilizzato la connessione del proprio smartphone. Fuori dal ristorante ha stappato una bottiglia di spumante, ha brindato con gli amici di sempre e poi via a Parma.