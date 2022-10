Probabili formazioni Bologna-Lecce: dubbi in difesa per Baroni. Tridente confermato

A Bologna con una struttura definita tra mediana e attacco ma qualche dubbio in difesa. Il Lecce al Dall'Ara a caccia della seconda vittoria in campionato, dopo quella di Salerno e dopo il buon pareggio casalingo contro la Fiorentina di Italiano. C'è, però, qualche dubbio nella retroguardia. Baroni ha perso Gallo per squalifica (espulso nel finale lunedì sera), la soluzione più naturale sarebbe quella di confermare la difesa vista contro i viola, con Pezzella per Gallo. Non è detto, però, che il tecnico non scelga di far giocare Gendrey sulla destra, spostando Baschirotto - ancor più in versione jolly - a sinistra.

Torna Hjulmand

Dal centrocampo in su, invece, dovrebbe essere riconfermata la stessa formazione di lunedì, con Hjulmand che riprenderà il proprio posto (e la fascia da capitano) in cabina di regia al posto di Blin. Pochi dubbi per mediana e attacco.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Medel, Aebischer, Dominguez, Orsolini; Arnautovic. All.: Thiago Motta

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: Baroni