Clamoroso a Galatina: Toma esonerato dopo una vittoria. C'è già il nuovo tecnico

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’esonero di Antonio. All’ex allenatore delin serie C e per anni vice di Antonioprima ale poi all’non è bastato battere domenica scorsa il Real Carovigno per conservare il posto sulla panchina del, nel girone B del campionato dipugliese. Il sodalizio biancostellato infatti nella giornata di ieri ha ufficializzato la notizia del suo esonero. “La società Asd Galatina Calcio comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il Mister Antonio Toma - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club sui canali ufficiali -. Nel ringraziarlo per il lavoro fin qui svolto auguriamo al mister le migliori dortune professionali e umane. Grazie, Mister”.Tanti supporter biancostellati hanno chiesto alla società, sempre attraverso i social, di conoscere i motivi di questa decisione che ha colto molti di sorpresa. Già, molti ma non tutti, a quanto pare. Il rapporto con la “piazza” e forse anche con alcuni calciatori pare non fosse mai decollato, da qui la decisione della proprietà di intervenire per sanare una situazione che, evidentemente, rischiava di precipitare. Nel giro di poche ore il Galatina Calcio ha individuato il successore di Toma: si tratta di Luigi, una vita trascorsa in panchina. A lui il compito di portare alto la formazione biancostellata.