« Vogliamo dare una risposta a noi stessi e ai tifosi, consapevoli che quelli visti contro Reggio Emilia non siamo stati noi stessi » . Coach Fabio Corbani della Happy Casa Brindisi è già bello carico in vista della sfida odierna contro Tortona e lo sono anche i suoi ragazzi smaniosi (è dire poco) di cancellare l’opaca prestazione offerta mercoledì sera contro Reggio Emilia , seppur con tantissime attenuanti. È la prima trasferta che il campionato mette sulla strada dei biancazzurri , di scena (palla a due ore 18,15) sui legni del “PalaEnergica Paolo Ferraris” di Casale Monferrato, casa della formazione piemontese guidata in panchina dal riconfermato Marco Ramondino. Brindisi è chiamata a lanciare forti segnali che vadano in controtendenza rispetto alla sfida con Reggio Emilia. Una vittoria sul campo di una delle compagini più quotate del campionato, farebbe ritrovare sicuramente quelle belle sensazioni che dapprima il precampionato e poi il Qualification Round di Basketball Champions League avevano lasciato dietro di loro. Per dare la caccia il colpo grosso, i biancazzurri dovranno però giocare una partita molto, molto diversa a quella di mercoledì.

Squadra e staff tecnico ne hanno parlato al ritorno in palestra, ne hanno preso coscienza ed ora tutti (nessuno escluso) sono chiamati ad avere un atteggiamento più duro, magari giocando una partita molto intensa nella propria metà campo. Bisognerà quindi tenere l’uno contro uno, a cominciare dagli esterni e dalle ali che, gioco forza, dovranno essere molto più performanti rispetto all’esordio in campionato. « Abbiamo avuto rispetto a mercoledì un paio di giorni in più per riposare, necessari dopo le fatiche di coppa e viaggi europei » , ha proseguito Fabio Corbani nelle ore immediatamente precedenti alla sfida contro la Bertram Tortona. « Vogliamo mettere in campo l’energia che sappiamo di avere, le qualità e i pregi di questa squadra per giocarci al meglio le nostre chances contro una squadra molto forte e profonda. Affrontiamo questa trasferta con voglia di metterci in gioco » . A questo punto sarà interessante vedere quale sarà la risposta immediata da parte di Bayehe e compagni in trasferta, perchè è risaputo quanto sia difficile giocare in questo campionato contro chiunque soprattutto lontano dalle mura amiche.

I biancazzurri hanno analizzato quello che non ha funzionato nella prima partita casalinga per non ricadere negli stessi errori. Non sarà una partita per niente semplice, al contrario. Le difficoltà saranno veramente tante, la “banda Corbani” dovrà essere brava a leggerle e saperle aggirare. Necessario migliorare gli aspetti tecnico e tattici che non hanno proprio funzionato contro Reggio Emilia, lo impone una partita che la Happy Casa è chiamata a giocare con il coltello tra i denti sin dalla palla a due. Senza se e senza ma, del resto se vuole impensierire un avversario così quotato come quello piemontese ha la necessità di avere il miglior approccio, giocando con continuità e attenzione sui due i lati del campo dall’inizio alla fine.