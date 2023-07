Greco: "A Nardò inizia un progetto triennale molto ambizioso: l'obiettivo è la serie A"

Insieme a Cesaree Marco, rispettivamente amministratore e vice presidente, Tommasoha preso in mano le redini del Nardò Basket assumendo la carica di presidente. Dopo l’uscita di scena della famiglia Durante, la società granata ha cambiato completamente volto. Non solo per la denominazione - da Pallacanestro Nardò a- ma anche, e soprattutto, nella struttura societaria.Tommaso Greco, amministratore unico di HDL, leader nel settore della logistica, nella scorsa stagione è stato il main sponsor della squadra granata. Ora da qualche settimana ha deciso di sposare il progetto degli amici Barbetta e Papadia con grande entusiasmo e determinazione. Non ci ha pensato due volte, gettandosi a capofitto in questa nuova avventura. «Che dire, sono onorato contento di essere entrato a far parte del Nardò Basket - ha detto il presidente Tommaso Greco -. Ringrazio soprattutto Cesare Barbetta e Marco Papadia per avermi voluto al loro fianco in questa avventura. Sono stati loro a portarmi in questo mondo e a coinvolgermi, sono stati loro a farmi condividere ancor di più la passione per la palla a spicchi. A tutti e due dico grazie perché mi sto appassionando tanto. Quello della pallacanestro è un mondo che mi ha conquistato. Vedere la gente fare festa dopo una vittoria mi riempie il cuore di gioia».A Nardò è una nuova alba. Dopo il lavoro iniziato e portato avanti negli ultimi anni dalla famiglia Durante, con in testa il patron Carlo, adesso spetta alla nuova proprietà lanciare definitivamente in orbita la pallacanestro granata. Senza fretta, ma con le idee molto chiare. «La volontà mia e del nuovo gruppo dirigenziale è quella di sviluppare un progetto vincente che possa portare questa squadra a raggiungere obiettivi ambiziosi - dice a riguardo il presidente Tommaso Greco -.Utopia? Niente affatto. Abbiamo deciso di prendere in mano le redini della situazione avendo bene chiaro in mente il fine ultimo: portare il Nardò Basket dove merita, ai piani alti della pallacanestro nazionale. Per riuscirci non vogliamo lasciare nulla d’intentato. Anche per questo abbiamo deciso di avvalerci della professionalità di Renato Nicolai (nuovo general manager, ndc), una figura d’indiscusso spessore all’interno dello scenario cestistico italiano».Non solo prima squadra però. Il processo di crescita passa anche da altre prerogative, per niente secondarie. A cominciare proprio dal settore giovanile. «Vogliamo realizzarne uno molto florido - continua Greco -. Ovviamente i successi della prima squadra devono essere il volano di tutto, ne più ne meno di quanto è successo negli anni passati aai tempi della Bartolini. Ecco, nel nostro piccolo, vogliamo ripercorrere quella strada».Capitolo squadra. Riconfermato coach Gennaro Di Carlo, la dirigenza granata è intenta in questi giorni a trovare i profili giusti al suo progetto. Andrea La Torre e Andrea Donda sono per ora gli altri due reduci della passata stagione ai quali ieri si è aggiunto il playmakere a breve potrebbe aggiungersi anche Russ Smith, mentre Lorenzo Maspero e Matteo Ferrara sono le prime due new entry. «Coach Di Carlo è sempre stata la nostra priorità, un tassello del mosaico per noi fondamentale. Stiamo costruendo un roster sulla carta probabilmente più forte dell’anno scorso, poi vedremo cosa dirà il campo. Vogliamo comunque essere protagonisti in campionato e far divertire i tifosi. Oggi più che mai chiedo proprio ai tifosi e a tutti gli appassionati di sostenere questa nuova avventura che porterà Nardò sempre più in alto nel palcoscenico cestistico nazionale: noi siamo pronti alla sfida».Nel frattempo sono note le date della nuova stagione 2023/2024. Ilcomincerà il 1° ottobre (ultima giornata il 4 febbraio e fase a orologio al via l’undici febbraio e ultimo turno fissato il 21 aprile), la Supercoppa scatterà invece il 9 settembre. La squadra granata è inserita nel girone G con Agrigento e Trapani Shark. Esordio ad Agrigento e poi (12 settembre) sfida casalinga contro Agrigento e turno di riposo nell’ultima giornata.