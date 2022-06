Salento e moda, l'azienda Barbetta entra nel gruppo Florence leader del lusso

Barbetta, la storica azienda leccese leader nella progettazione e produzione di prodotti in jersey, entra a far parte di Gruppo Florence, primo polo produttivo integrato in Italia al servizio del luxury fashion.

L'azienda di Nardò (Lecce) fondata nel 1973 da Luciano Barbetta e da sua moglie Ileana, è specializzata nella progettazione e produzione di prodotti in jersey, che vanno dagli abiti di elevata manifattura ai capi spalla ad alto contenuto tecnico. L’azienda, in costante crescita negli anni, è arrivata a produrre fino a 50.000 capi al mese per i più prestigiosi brand del lusso e ha saputo affermarsi tra le più eccellenti testimonianze del “made in Italy” in Puglia.

APPROFONDIMENTI IMPRESE DA CHAMPIONS Made in Italy, Puglia protagonista: da Leo Shoes a Cofra, 21 aziende... GLI EFFETTI DELLA GUERRA Export della moda fermo al palo: merci nei magazzini e collezioni... LECCE Moda, Latorre sceglie Lecce per le sue "stories"

L’impresa conta oggi circa 180 dipendenti con un indotto di 40 laboratori con 800 persone che lavorano quasi esclusivamente per Barbetta. L’azienda dispone anche di un reparto maglieria di 800 mq, dotato di macchinari di ultima generazione, frutto di partnership siglate tra il network e due maglifici della zona.

L'adesione al gruppo

La famiglia Barbetta, analogamente alle altre famiglie di imprenditori che hanno già aderito a Gruppo Florence, acquisisce una rilevante quota del gruppo che è controllato per circa il 65% dal consorzio guidato da VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC) e Italmobiliare. Il progetto industriale di Gruppo Florence, volto alla salvaguardia del know-how tecnico e culturale delle produzioni “Made in Italy” attraverso l’aggregazione delle più eccellenti realtà manifatturiere a servizio dei top brand della moda a livello internazionale, continua la sua rapida crescita, dopo i recenti ingressi nel Gruppo di Confezioni CAM, Confezioni Elledue, Frediani, Parmamoda e Pigolotti, che si sono unite a Giuntini, Ciemmeci, Mely’s, Manifatture Cesari, Emmegi, Antica Valserchio e Metaphor.

Dalla sua fondazione nel 1973, Barbetta si è specializzata nella produzione nel settore dell’abbigliamento di lusso e nella fornitura di servizi di alta qualità alle più importanti case di moda, affiancandole nella realizzazione del prodotto in tutte le sue fasi. La strategia di crescita dell’azienda si è basata anche sullo sviluppo di importanti partnership con altre realtà del territorio pugliese, fino alla nascita di un distretto con più di dieci imprese, complementari e collegate tra loro, che garantiscono a Barbetta la possibilità di realizzare capi in jersey con particolari lavorazioni e diversi mix di materiali.