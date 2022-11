Svolta al Nardò: il presidente Cavalera lascia per motivi personali ma assicura: "Il main sponsor Barbetta intensificherà gli sforzi"

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell'addio del presidente Cavalera al Nardò. Nulla di catastrofico, il massimo dirigente è costretto a fare un passo indietro per motivi professionali e il club continuerà comunque a godere del suo apporto. L'Ac Nardò - alla luce delle variazioni nella direzione societaria che interverranno - comunicherà nel breve termine i nuovi ruoli e i nuovi incarichi.

"I tifosi stiano tranquilli"

"E’ con immenso dispiacere che mi vedo costretto a rassegnare le dimissioni ed a far terminare qui la mia esperienza nella Nardò Calcio. Nuovi e improrogabili impegni lavorativi mi portano a prendere questa dolorosissima decisione presa solo per il bene della società e della squadra.

Il Nardò ha bisogno di un Presidente che abbia la possibilità di essere presente e parte attiva anche nel quotidiano e purtroppo per me questo non sarà più possibile. Sono sicuramente stato un Presidente anomalo, come ho sempre detto il “portavoce di un gruppo”, i veri Presidenti sono stati altri nella storia di questa società!

In questi due anni e mezzo ho cercato però di dare il massimo di quello che potevo, senza risparmiarmi, e spero di essere riuscito a lasciare qualcosa di buono. In compenso so che ho avuto tanto, è stato un grande orgoglio per me poter far parte di quella che da sempre è stata e sarà la mia fede calcistica.

A scanso di facili fraintendimenti, e per rassicurare squadra, staff e l’intera piazza, tengo a precisare, che la mia decisione è prettamente personale e non influirà assolutamente sul rapporto del main sponsor Barbetta che, al contrario, ha nelle ultime ore deciso di intensificare gli sforzi economici relativamente alla stagione in corso anche in virtù degli ottimi risultati finora espressi.

Al mio successore so di lasciare un grande gruppo, guidato da un grande allenatore, e supportato da una tifoseria unica.

A tutti auguro di poter proseguire la stagione sulla scia di quello che è stato fino ad oggi… per quanto mi riguarda continuerò a tifare ogni domenica da quei gradoni che mi ricordano adolescente e non più dalle poltroncine sulle quali ho vissuto momenti indimenticabili che porterò sempre nel cuore!

Ringrazio tutti ed abbraccio tutti quelli che in questi due anni ho avuto la fortuna di conoscere e con i quali ho condiviso emozioni grandissime! Vi voglio bene! Forza Rossi, forza Nardò"!

L'A.C. Nardò tutta, comprendendo le ragioni professionali e umane del dimissionario Presidente Cavalera, lo ringrazia per l'opera prestata, nella consapevolezza e certezza di continuare ad avere il supporto, non solo calcistico, di una grande persona e di un altrettanto grandissimo main sponsor. La responabilità manageriale e il ruolo apicale rivestito in un'azienda leader del territorio, che ci onoriamo di avere al nostro fianco, non permettono la disponibilità di vivere appieno la nostra realtà sportiva, ma non scalfiscono la bellezza della condivisione della fede calcistica e dell'amore verso la maglia granata. Grazie Marco".