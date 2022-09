Bari, giudice sportivo: multa e squalifica per Pucino

Sono due i calciatori squalificati in Serie B dopo le partite della sesta giornata di campionato. Si tratta di Raffele Pucino del Bari e Artur Ionita del Pisa, entrambi espulsi nel corso delle partite rispettivamente contro il Cagliari e il Venezia. Il primo, secondo quanto riferisce una nota della lega di B, è stato anche multato di mille euro «per avere, al 38' del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un'espressione irrispettosa, reiterando tale atteggiamento, al termine della gara, negli spogliatoi». Diecimila euro è invece la multa al Palermo "per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni palloncini gonfiabili che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per più di un minuto; per avere inoltre suoi sostenitori, al 22° ed al 33° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".