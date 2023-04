Bari-Cittadella, probabili formazioni: dubbio in attacco, favorito Esposito. Mignani punta ancora su Morachioli

Il Bari per coltivare il sogno, per restare con il fiato sul collo del Genoa e credere ancora nella promozione diretta in Serie A. Sarà un Primo maggio dedicato al calcio nel capoluogo di Regione, dove arriverà il Cittadella (calcio d'inizio alle 15).

Mignani ha un paio di dubbi di formazione ma l'impressione è che sceglierà il 4-4-2, lo stesso modulo utilizzato nella trasferta vincente di Pisa. In tal caso, Bellomo e Morachioli sarebbero gli esterni. Maiello è tornato ad allenarsi in gruppo ma ha una sola seduta nelle gambe e sarebbe azzardato lanciarlo subito da titolare. Out Folorunsho. Al centro, quindi, Maita e Benedetti.

In attacco ballottaggio tra Esposito e Antenucci, ma è favorito il primo, a segno anche a Pisa. Almeno per partire dall'inizio, poi sarà staffetta.

Bari-Cittadella, le probabili formazioni

Bari (4-4-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Zuzek, Mazzotta, Bellomo, Maita, Benedetti, Morachioli, Esposito, Cheddira. All.: Mignani

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Donnarumma, Carriero, Branca, Vita, Antonucci, Maistrello, Magrassi. All.: Gorini