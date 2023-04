Il Verona pareggia a Cremona e si allontana dal Lecce (ma prende lo Spezia). La situazione in Serie A

Il Verona pareggia a Cremona, aggancia lo Spezia, ma resta a distanza di sicurezza dal Lecce, che aveva vinto venerdì contro l'Udinese. Ad oggi i giallorossi hanno quattro punti in più di Verona e Spezia. Per la cronaca, la partita di Cremona vede i padroni di casa in vantaggio, grazie a una rete di Okereke, poi ripresi dal solito Verdi, dopo il rosso di Quagliata (per una gomitata, incastrato dal Var).

La Cremonese è a un passo dalla Serie B, anche se ha da giocare uno scontro diretto settimana prossima contro lo Spezia. Il Lecce sorride, il Verona solo a metà. La corsa è ancora lunga.