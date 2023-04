Basta Sirri, il Brindisi vince e agguanta la Cavese. Ora è primo

Operazione aggancio riuscita. Il Brindisi batte la Cavese per 1-0 allo stadio Fanuzzi e va a pari punti con la squadra campana, in testa alla classifica. Serviva una partita di grande livello, la squadra di Ciro Danucci (per l'occasione in tribuna, per squalifica, ha seguito la partita al fianco di Pierluigi Valentini, in piedi), l'ha tirata fuori nel modo migliore.

Cavese-Brindisi, la partita

Vittoria che vale oro per i biancazzurri, adesso primi a pari punti a 90' dal termine. In caso di arrivo a pari punti ci sarebbe uno spareggio in campo neutro.

Per la cronaca: decide un gol di Alex Sirri su calcio d'angolo nel corso del secondo tempo. Dopo una partita nella quale la Cavese era partita meglio, il Brindisi ha trovato la forza e la capacità di attaccare con convinzione a inizio ripresa. Da lì il gol di Sirri, migliore in campo anche per gli interventi e le coperture difensive. Dopo la rete, la Cavese ha cercato con un paio di buone soluzioni di pareggiare, senza però esiti, continuando a spingere anche nelle ultimissime battute. Il Brindisi ha sfiorato il raddoppio nel recupero. Alla fine è festa per i settemila tifosi biancazzurri.