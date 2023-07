Alex Sirri lascia Brindisi: «Qui mi sentirò sempre a casa». La lettera sui social per salutare i tifosi

Sarà per quel gol realizzato in casa contro la Cavese nello scontro diretto in campionato, sarà per esser stato un leader. Alex Sirri lascia Brindisi e lo fa con un nodo alla gola. Lo fa con un messaggio rivolto ai tifosi, ai compagni di squadra, alla squadra - rigorosamente scritto in maiuscolo -, appunto. Nella città sull'Adriatico lascia "un pezzo di cuore". Ha vinto il secondo campionato di Serie D consecutivo, dopo quello di Cerignola.

La lettera d'addio sui social

«Ciao BRINDISI. [💙] [🤍]

Sono arrivato carico di entusiasmo, in una piazza storica come questa.

Un vulcano che stava per esplodere.

Ho dato tutto me stesso per vederlo coi miei occhi.

Non tanto per le feste o robe pirotecniche.

Ma per la felicità negli occhi delle persone , nella passione entusiasmante ritrovata.

Soprattutto aver fatto innamorare i bambini di questi colori, visceralmente.

Poi aggiungici UNA SQUADRA fatta di amici leali che contro tutte le difficoltà si sono stretti sempre di più.

Una rincorsa che nessuno avrebbe provato mai a fare.

Poi quel goal al 63º , poi vinci.

In quel modo.

Bhe, posso fermarmi qui che dite?

Lascio un pezzo del mio cuore.

Lascio una città di cui mi sono innamorato.

Grazie per l’affetto e gli attestati di stima nei miei confronti. Mi sentirò sempre a casa. [❤️]

Il vostro guerriero».

Ha scritto Sirri sui social.

Il futuro

Il futuro sarà al San Benedetto Calcio, che ha ufficializzato anche Danilo Alessandro (ha giocato a Francavilla e Taranto).

Per provare a far felice un'altra piazza importante. Sirri fu il primo innesto del Brindisi nella scorsa estate. Adesso è uno dei primi ad andar via. Quello che è successo nel mezzo è storia.