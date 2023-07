Il Brindisi inserisce finalmente i due tasselli tanto “chiacchierati” nelle ultime settimane. La società del presidente Arigliano, infatti, attraverso una nota ha comunicato “di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Massimo Cerri, ex Alessandria, Catanzaro, Piacenza, Cosenza e Monopoli, e il ruolo di direttore esecutivo e coordinatore della segreteria g enerale a Michele Di Bari, che nel recente passato è stato a capo della segreteria generale del Pordenone in Serie B e componente della segreteria del Torino nella massima serie oltre ad aver maturato esperienza in Lega Pro tra le fila di Ancona, Fermana, Virtus Francavilla e Aprilia”, si legge. Entrambi verranno presentati domani pomeriggio alle ore 18.30 presso la sala stampa del Fanuzzi (ingresso riservato agli organi di informazione). Può così cominciare a muoversi il mercato in entrata dei biancazzurri e quello delle riconferme. I profili che quasi certamente faranno parte della squadra del prossimo anno – come già riportato nell’edizione di ieri – sono Gorzelewski, Malaccari, Ceesay, Cancelli, D’Anna, Opoola, oltre a Vismara e Valenti per i quali va trovato un accordo con, rispettivamente, Atalanta e Rotonda.

Si muove anche la Virtus Francavilla. Fin qui un solo colpo chiuso: è attesa, infatti, a momenti l’ufficialità di Simone Nicoli, terzino proveniente dal Prato, che milita in Serie D. Per lui 6 gol e 8 assist nell’ultima stagione, andrà a occupare la casella di esterno sinistro lasciata libera da De Marino (tornato alla Juventus). Tiene banco invece il “giallo” Patierno: se da una parte l’entourage del calciatore ha raggiunto un’intesa di massima con l’Avellino, dall’altra c’è da cercare quello tra le due società, che attualmente non c’è. Si continuerà a parlare nel corso della settimana, la sensazione è che nel weekend qualcosa possa muoversi anche da un punto di vista ufficiale. La strada sembra ormai tracciata: il capocannoniere dello scorso anno della Virtus sembra ormai diretto verso la Campania. Stesso percorso potrebbe compierlo Alessandro Caporale, alla ricerca di una nuova avventura e soprattutto di stimoli rinnovati: piace agli irpini, ma fin qui c’è stato un semplice sondaggio con l’agente del calciatore, che valuta anche nuove destinazioni e soprattutto negli altri gironi di Lega Pro. Con lo stesso, poi, si discuterà anche delle posizioni di Francesco Giorno e Cassio Cardoselli: entrambi i centrocampisti dovrebbero restare alla corte di Alberto Villa, rientrano nel progetto, ma bisognerà capire la loro volontà. Soprattutto del primo, ceduto in prestito a gennaio al Piacenza dopo esser stato “bocciato” da Calabro. Nessun contatto, invece, tra il Francavilla e il Brindisi per Leonardo Perez: l’attaccante mesagnese, come più volte scritto nell’ultimo periodo, prima di valutare nuove destinazioni avrà un confronto con il nuovo allenatore della Virtus per capire la sua centralità nel progetto o meno. Giorni caldissimi, ma il mercato è appena cominciato.