Iscrizioni in Serie C, spazzati via i timori: regolare la procedura del Brindisi

Il Brindisi è ufficialmente in Serie C. Il giorno delle iscrizioni alla Lega Pro, con il pronunciamento della Covisoc si chiude nel migliore dei modi, dopo un pomeriggio nel quale trapelavano indiscrezioni secondo cui il club biancazzurro sarebbe stato escluso. Il Brindisi ha ricevuto la comunicazione formale da parte della Covisoc e disputerà il prossimo campionato di C.

Non è ancora chiaro quali e quante squadre siano state escluse. Probabilmente Alessandria e Triestina sono le due che presenterebbero delle problematiche. In B sarebbe fuori la Reggina.

Gli aggiornamenti live

Ore 19.15 Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Brindisi sarebbe iscritto al prossimo campionato di Serie C.

Ore 17.39 Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, l'istruttoria del Brindisi sarebbe stata bocciata (così come quelle di Alessandria e Triestina).

Ore 17.15 La Reggina sarebbe stata esclusa, secondo indiscrezioni, dal campionato. Dovrebbe essere approvata, invece, l'istruttoria del Lecco.

Articolo in aggiornamento