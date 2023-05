È stato tra la sua gente, a casa sua, ad aiutare a limitare i danni per l'alluvione. Alex Sirri, difensore con oltre cento presenze tra i professionisti, protagonista del campionato vinto dal Brindisi (4 gol, compreso quello decisivo contro la Cavese alla penultima giornata), non era in campo a Sorrento per l'ultima giornata della poule scudetto di Serie D. Ha preferito essere a casa, dare una mano alla propria gente.