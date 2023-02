Ceesay e Blin lanciano il Lecce: impresa a Bergamo. A Gasperini non basta Hoijlund. L'analisi

Un Lecce quasi perfetto (non fosse per una sbavatura finale) sbanca Bergamo, batte l'Atalanta e avvicina la quota salvezza. Impresa dei giallorossi di Marco Baroni, su un campo difficilissimo, nel lunch match di oggi in Serie A.

Atalanta-Lecce, il commento finale

Il Lecce passa in vantaggio dopo quattro minuti con Ceesay, tornato titolare dopo oltre tre mesi. La rete dell'ex Zurigo è una perla: gran controllo e tiro da fuori area, su cui Musso non è impeccabile. La partita sembra mettersi in discesa ma l'Atalanta reagisce piuttosto bene e tira cinque volte in porta soltanto nei primi 45'. E' bravo e attento Falcone ma anche la difesa regge, nonostante l'assenza di Umtiti (gioca Tuia). Il Lecce, versione 2.0 con qualche assente di troppo, convince e chiude tutti gli spazi. Il raddoppio arriva nella ripresa, su una bella palla regalata a Blin da Strefezza, appena entrato nonostante lo stato febbrile degli ultimi giorni. Il francese fa 2-0. Ma quando la gara sembra chiusa, la riapre Hoijlund, anche grazie a un errore di Falcone, che rinvia tardi e si fa beffare. Alla fine si riscatta il portiere ex Sampdoria, con un grande intervento sull'ex Luis Muriel. E alla fine è festa. Il Lecce vince anche al ritorno contro l'Atalanta, espugna un campo sul quale non vinceva da quasi vent'anni e avvicina la salvezza. Che impresa.

Atalanta-Lecce, diretta secondo tempo

49' Si riscatta Falcone!! Miracolo su Muriel, angolo per l'Atalanta. Il portiere ex Sampdoria salva il Lecce

41' La riapre l'Atalanta con Hoijlund. Erroraccio di Falcone, che stava rinviando quando è arrivato come un treno l'attaccante dell'Atalanta e in scivolata lo ha beffato.

29' Raddoppio del Lecce! Strefezza pennella su corner per Blin, che sotto porta trova il pallone giusto per fare 2-0. Giallorossi in doppio vantaggio a Bergamo!

23' Crampi per Tuia, entra Ceccaroni da quella parte. Entra poi Oudin per Di Francesco.

17' Doppio cambio per il Lecce: entrano Colombo e Strefezza per Ceesay e per Banda. Baroni, come spesso accade, cambia parte del tridente.

3' Gol annullato a Lookman su assist di Hoijlund: era in fuorigioco l'attaccante nerazzurro.

Subito un cambio nell'Atalanta: dentro Soppy per Zappacosta.

Atalanta-Lecce, diretta primo tempo

La sintesi. A fine primo tempo il Lecce è in vantaggio a Bergamo contro l'Atalanta. Decide una rete di Assan Ceesay dopo pochissimi minuti dall'inizio. L'attaccante ex Zurigo era stato scelto un po' a sorpresa al posto di Colombo. Ci ha messo meno di 4' a trovare la rete, che gli mancava dal 29 ottobre. L'Atalanta prova a reagire, per cinque volte Falcone è costretto a dire no agli orobici. Il var fa un silent check su uno scontro tra il portiere e Hoijlund, ma non c'è rigore. La difesa giallorossa regge bene e all'intervallo la squadra di Baroni è in vantaggio.

32' Un paio di interventi importanti di Falcone hanno salvato il Lecce. L'Atalanta, nel frattempo, ha preso fiducia e consapevolezza. Il Lecce si difende piuttosto bene.

15' Occasione Atalanta, con un cross dalla sinistra sul quale Hoijlund si scontra con Falcone. Il Var ha verificato un eventuale rigore: non c'è.

4' Il Lecce è in vantaggio! Gol di Assan Ceesay, che dopo appena quattro minuti controlla dal limite dell'area di rigore e scarica in rete. Non giocava titolare dal 29 ottobre, è tornato a segnare e ha raggiunto quattro gol in campionato.

1' E' iniziata la partita. Il Lecce gioca in maglia bianca, Falcone ha la divisa rossa con lo skyline in trasparenza. Atalanta in maglia nerazzurra.

Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali

12.20 Le squadre hanno appena concluso il riscaldamento pre-partita. Non vi sono ancora tutti i tifosi del Lecce: l'aereo diretto Brindisi-Bergamo è atterrato con circa un'ora di ritardo.

Gasperini non cede il fianco alle sorprese: da capire soltanto se l'attacco sarà a tre in linea o con Boga dietro Lookman e Hoijlund. A centrocampo c'è Ederson in mezzo.

Baroni è costretto a rinunciare a Strefezza (dovrebbe entrare a partita in corso) ma a sorpresa cambia l'attacco: titolare Ceesay, fuori Colombo, probabilmente per scelta tecnica. Aveva già assicurato di avere fiducia nell'attaccante ex Zurigo e lo conferma con i fatti. Per il resto Tuia in difesa al posto di Umtiti (non era convocato), Gallo a sinistra. A centrocampo Maleh dal 1' con Hjulmand e Blin.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Boga; Lookman, Højlund. All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Maleh, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Atalanta-Lecce, dove vedere la partita

La partita è in diretta su Dazn e su Sky, chiaramente per gli abbonati. Sarà possibile su questa pagina seguire in diretta gli aggiornamenti testuali sulla partita.