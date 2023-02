Lecce, esame di laurea con l'Atalanta. Baroni rilancia Maleh

L’ Atalanta riporta alla mente il dolce ricordo del primo successo stagionale del Lecce . Sono passati poco più di tre mesi dalla sfida giocata in un Via del Mare stracolmo e quantomai caloroso, e vinta dai giallorossi con le prodezze di Baschirotto Di Francesco . Nel frattempo, il Lecce è rimasto una squadra difficile da affrontare per le big del massimo campionato italiano mentre l’Atalanta è tornata a brillare di luce propria dopo aver attraversato un periodo molto difficile. Tant’ è che gli ottimi risultati ottenuti di recente hanno rilanciato le quotazioni dei ragazzi di Gianpiero Gasperini nella corsa per la conquista di un posto in Champions League . Organizzazione tattica, gioco spettacolare e qualità degli interpreti: in questo momento l’Atalanta per forza e rendimento è seconda soltanto al Napoli di Spalletti, protagonista a sua volta di un campionato a parte che presto lo porterà a festeggiare lo scudetto con largo anticipo. Tra i segreti della rinascita dell’Atalanta c’è sicuramente l’esplosione di alcuni elementi destinati a fare le fortune del club orobico: su tutti, Lookman e Hojlund, calciatori offensivi dotati di valori tecnici altissimi. Sarà un bel grattacapo quindi per i difensori del Lecce al cospetto di un avversario pronto a fare dei giallorossi un solo boccone nel match in programma, manco a dirlo, all’ora di pranzo. Di conseguenza, ci vorrà ancora una volta una prestazione al limite della perfezione per sperare di tornare a casa con un risultato positivo, utile a muovere una classifica certamente buona ma che non tiene ancora la squadra di Baroni al riparo dalle insidie delle inseguitrici. Verona su tutte.Atalanta-Lecce sarà anche la sfida degli assenti. Se i nerazurri dovranno rinunciare agli infortunati Hateboer (stagione finita), Pasalic e Zapata oltre agli squalificati De Roon e Scalvini, nella formazione giallorossa invece non ci saranno oltre ai oungodegenti Pongracic e Dermaku anche Umtiti , rimasto in Salento per un problema muscolare, e Gonzalez , fuori per squalifica. Non è tutto perché Strefezza, frenato in settimana prima da un affaticamento muscolare e poi dall’influenza, non è al cento per cento. Nonostante tutto Baroni non si perde mai d’animo ed è pronto a tirare fuori dal cilindro soluzioni. Per il ruolo di vice Umtiti Tuia sembra favorito su Ceccaroni e Romagnoli; in mezzo al campo Maleh , al rientro dopo due turni di stop forzato, è in vantaggio su Askildsen per la sostituzione di Gonzalez mentre in attacco Banda si candida come vice Strefezza. Come detto, fischio d’inizio alle 14.30 affidato a Piccinini di Forlì. Sugli spalti ci saranno circa 2 mila tifosi del Lecce.