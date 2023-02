Atalanta-Lecce, il foto-racconto della partita

Un Lecce quasi perfetto (non fosse per una sbavatura finale) sbanca Bergamo, batte l'Atalanta e avvicina la quota salvezza. Impresa dei giallorossi di Marco Baroni, su un campo difficilissimo, nel lunch match di oggi in Serie A.

Atalanta-Lecce, il commento finale

Il Lecce passa in vantaggio dopo quattro minuti con Ceesay, tornato titolare dopo oltre tre mesi. La rete dell'ex Zurigo è una perla: gran controllo e tiro da fuori area, su cui Musso non è impeccabile. La partita sembra mettersi in discesa ma l'Atalanta reagisce piuttosto bene e tira cinque volte in porta soltanto nei primi 45'. E' bravo e attento Falcone ma anche la difesa regge, nonostante l'assenza di Umtiti (gioca Tuia). Il Lecce, versione 2.0 con qualche assente di troppo, convince e chiude tutti gli spazi. Il raddoppio arriva nella ripresa, su una bella palla regalata a Blin da Strefezza, appena entrato nonostante lo stato febbrile degli ultimi giorni. Il francese fa 2-0. Ma quando la gara sembra chiusa, la riapre Hoijlund, anche grazie a un errore di Falcone, che rinvia tardi e si fa beffare. Alla fine si riscatta il portiere ex Sampdoria, con un grande intervento sull'ex Luis Muriel. E alla fine è festa. Il Lecce vince anche al ritorno contro l'Atalanta, espugna un campo sul quale non vinceva da quasi vent'anni e avvicina la salvezza. Che impresa.