Federico Baschirotto fenomeno social: virale su TikTok, sui muri delle città. E un bimbo si maschera per carnevale. Le foto

Virale su TikTok, idolo dei tifosi del Lecce, adesso Federico Baschirotto diventa anche una maschera di Carnevale. L'idea è di Salvatore, un bimbo di Lecce, figlio di un imprenditore, tifosissimo dei colori giallorossi. Il bambino è stato a vedere una partita al Via del Mare, poi la richiesta al padre: "Comprami la maglietta di Baschirotto". Detto, fatto. E la voglia di "imitare" Baschi ha fatto sì che al genitore arrivasse un'altra richiesta: i muscoli, per fare la stessa esultanza. Anche questo desiderio è stato esaudito. E adesso Salvatore posa con la maglietta di Baschirotto e fa la stessa esultanza, con i muscoli (finti) ben in vista.

Caressa, gli Autogol e Sanremo

Arrivato come terzino, trasformato da Baroni in centrale (ruolo già ricoperto in Serie C) la storia di Federico Baschirotto è talmente bella che sui social è diventata virale. Sarà per i muscoli, per quel fisico da body builder, per aver raccontato che nel tempo libero aiuta i suoi genitori nei campi o per l'umiltà, ma Baschi è diventato un fenomeno social, oltre che uno dei migliori difensori di questa Serie A. Fabio Caressa lo aveva "preferito" a Skriniar, poi aveva risposto Cassano (con i suoi soliti toni...), e il telecronista aveva fatto una diretta social con la maglia del difensore del Lecce addosso. Ma Baschirotto ha generato meme persino durante la prima serata di Sanremo, quando il noto gruppo comico "gli autogol" dedicarono a lui una scritta sulle spalle di Chiara Ferragni.

Baschirotto su TikTok

Ha conquistato tutti, sui social spunta sempre più spesso. Un tifoso che frequenta il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Maglie ha postato su TikTok un video che riprende il calciatore che mima la propria esultanza in un videocollegamento con la scuola. Ecco, il video ha raggiunto un milione di visualizzazioni su Tiktok. Tanto che adesso del fenomeno Baschirotto si parla anche all'estero. E sui muri di Lecce, anche in zona stadio, ogni tanto compare un murales - vecchio indice di viralità - con il suo volto. Ba(n)sky, ci ha scherzato su qualcuno. Lui, nel mezzo, non è cambiato. Domenica mattina ha risposto su Instagram a un tifoso che su Instagram gli chiedeva se la rete contro la Roma fosse sua o se fosse un'autorete. "Il gol è mio". Non per la lega, con enorme dispiacere di tanti fantacalcisti. Ma Baschirotto ormai è un fenomeno social, che va oltre tutto. Fenomeno, appunto.