Verso Atalanta-Lecce, Falcone: "Loro forti, noi abbiamo Baschirotto e Umtiti" Il videoservizio

Il Lecce si avvicina al match contro l'Atalanta in programma domenica a Bergamo alle 12.30 con la consapevolezza di essere in grado di far punti anche al cospetto dei nerazzurri in forma smagliante e in zona Champions League. Ne ha parlato in conferenza stampa il portiere Wladimiro Falcone autore, contro la Roma, di due parate salva risultato. Ecco alcuni passaggi del guardiano della porta giallorossa nel servizio di Liberato Casole.