Baschirotto in videochiamata incontra gli studenti del "Da Vinci": la mimica della sua esultanza è virale

Federico Baschirotto è diventato il beniamino dei tifosi del Lecce, senza alcuna distinzione d'età. Lunedì scorso, il difensore della squadra giallorossa è intervenuto in videochiamata nel corso della visita del presidente Saverio Sticchi Damiani all'Istituto Scientifico "Da Vinci" di Maglie.

La videochiamata agli studenti

Dopo aver dialogato con gli studenti, cui ha rivolto l'invito di non mollare mai e di credere sempre in tutto ciò che si fa, Baschirotto al momento dei saluti ha mandato in visibilio i ragazzi cimentandosi nella sua esultanza dopo un gol, un gesto diventato ormai un classico del Lecce.