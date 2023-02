Baschirotto rilancia e colpisce al volto una ragazza in tribuna. Poi il gesto per farsi "perdonare"

Con un rilancio ha colpito in pieno una ragazza in tribuna, poi le ha regalato la maglietta per farsi "perdonare". Federico Baschirotto durante Atalanta-Lecce è stato protagonista di un episodio tanto singolare quanto simpatico. Nel tentativo di spazzare la propria trequarti, quando l'Atalanta attaccava alla ricerca del pareggio, ha allontanato il pallone senza fronzoli e senza pensarci troppo. Ha così colpito una spettatrice, che era in tribuna, in pieno volto.

A fine partita il gesto di enorme sportività da parte del difensore centrale giallorosso. Ha raggiunto la tifosa e le ha ragalato la propria maglietta. Nel calcio come nella vita, prima gentiluomini e poi centrali di difesa. Le due cose, in questo caso, coincidono.