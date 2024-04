Antonio Conte in Promozione per un giorno: fa visita alla squadra salentina

Antonio Conte in visita a una squadra di Promozione, la Rinascita Refugees. Ha appena vinto la Coppa Italia di Promozione, la squadra salentina, interamente (o quasi) composta da rifugiati provenienti dall'Africa. La società è la stessa che gestisce una cooperativa di accoglienza, nel Nord Salento.

Conte è stato un pomeriggio in visita al centro sportivo di Leverano. E ha incontrato Hassane Niang, l'allenatore, per altro mediatore culturale (sono una decina le lingue diverse che si parlano nello spogliatoio). I due si erano già incontrati in Università del Salento, quando il tecnico ex Juventus e Inter tenne una lezione e Niang era in prima fila.