Allenamento al femminile: a Monopoli arriva il "GoGirl in tour"

L'impatto della pandemia non ha risparmiato nessun settore, a cominciare da quello dell'allenamento.

Nell'ultimo anno e mezzo, complice la chiusura di palestre e strutture, l'attività fisica è stata reinventata in chiave digitale diventando un'esperienza solitaria e individuale, svolta perlopiù in ambiente domestico attraverso app, tutorial e videolezioni sul computer.

Ma secondo uno studio pubblicato dal Journal of the American Osteopathic Association, gli effetti dell'allenamento di gruppo sarebbero rilevanti sia in termini di motivazione, sia in termini di attivazione del metabolismo. Una formula, questa, già sperimentata con successo dalla fitness coach Stefania Sugarfree , punto di riferimento per l'allenamento al femminile seguita da più di 125mila follower e creatrice di GoGirl, community privata pensata per le donne, con programmi mensili di workout, consigli e sostegno, per aiutare le iscritte a raggiungere la migliore versione di sé stesse. E che ora, grazie alle riaperture, ha dato vita alla prima edizione del "GoGirl in Tour", organizzando in giro per l'Italia 6 tappe dedicate ai workout dal vivo.

L'appuntamento

Oltre a Milano e Roma, uno di questi è a Monopoli il 25 luglio, che è anche la città natale di Stefania. "L'evento è aperto in primis alla mia community GoGirl - spiega la coach - ma anche a chi desidera farne parte o vorrebbe provare dal vivo il mio metodo. L'obiettivo è quello di ricominciare ad allenarci tutte insieme, incontrandoci dal vivo e fare un'esperienza che crei gruppo e dia possibilità alle ragazze che verranno di tornare a casa con qualche amica in più.

Dopo mesi di distanziamento che ci hanno impedito di condividere momenti speciali con nuove persone, è tempo finalmente di tornare a incontrarsi. Sarà una splendida opportunità per portare offline i benefici di un metodo di workout nato e cresciuto sul web, ma anche per dare la possibilità alle iscritte della mia community di conoscersi e allenarsi insieme. Il tutto in piena sicurezza e nel rispetto di ogni normativa anti Covid".

"Ci incontreremo alle 17.30 per poi cominciare il workout vero e proprio alle 18.30, che avrà la durata di un'ora e al termine del quale potremo finalmente conoscerci meglio e dal vivo. Sono particolarmente entusiasta di poter incontrare le ragazze della community GoGirl, e in futuro porteremo in giro per l'Italia altri eventi simili in cui coniugare allenamento e amicizia, due valori alla base del mio metodo e del mio lavoro", conclude Stefania Sugarfree.