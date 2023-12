É il workout di tendenza fra le dive di Hollywood, molto amato anche da celebrities italiane, come la cantante Noemi, e sta conquistando sempre più consenso fra il pubblico dei fitness lovers: l’allenamento Tabata è uno dei trend di punta per mantenere (o riconquistare) una forma fisica tonica e snella. Se le sfide enogastronomiche delle festività natalizie possono risultare foriere di chili in eccesso, difficili da smaltire nel tempo, questo potrebbe essere un ottimo percorso fisico per iniziare il nuovo anno rimodellando la propria silhouette. L’importante è affrontare, almeno all’inizio, la pratica con l’ausilio di un professionista, e dopo aver consultato il proprio medico.

IL METODO

Come spiega la fitness coach Giovanna Ventura, esperta di questo workout, «la metodologia di allenamento Tabata prende il nome dal professor Izumi Tabata (docente dell’Istituto Nazionale di Fitness e Sport di Tokyo), che lo ha sviluppato negli anni Novanta: consiste in intervalli brevi di esercizio ad alta intensità, seguiti da brevi periodi di recupero». «Tipicamente», spiega la trainer che da anni insegna questo tipo di allenamento, «si svolge in cicli di 4 minuti con 20 secondi di esercizio ad alta intensità, seguiti da 10 secondi di recupero, ripetuti 8 volte. Il modo in cui sono riempiti i 4 minuti può variare, a seconda degli obiettivi e dello stimolo che si vuole offrire». La chiave del successo di questo fitness trend è che può accelerare il metabolismo e favorire la perdita di peso (aumentando il consumo di ossigeno post allenamento: Epoc, Excess Post Exercise Oxigen Consumption), e contribuisce a bruciare calorie anche dopo che l’allenamento è terminato. Il Tabata in sé non può essere considerato un mezzo mirato al solo dimagrimento: tuttavia, associata ad un piano dietetico bilanciato, questa tecnica di fitness è un ottimo percorso per aiutare a smaltire i grassi in eccesso, poiché migliora l’efficienza del corpo nell’utilizzo dell’ossigeno, stimolando il sistema cardiorespiratorio e promuovendo la combustione dei grassi e la forza muscolare. Ma fino a che età ci si può allenare con il Tabata? «Anche per le over 50, e per le donne nel periodo della menopausa», precisa Ventura, «non ci sono problemi nel fare questo protocollo di lavoro, ad eccezione di chi soffre di una cardiopatia o di chi ha specifiche controindicazioni da parte del medico: indipendentemente dell’età, è importante essere concentrati sulla sensazione personale di fatica e ricordare di prendere fra i 5 e i 10 secondi di pausa per fare microrecuperi. Consigli fondamentali per chi ha passato gli anta. Questo permetterà a chiunque di tararsi sulla propria percezione, e di svolgere l’allenamento senza rischi». Bruciando i grassi in maniera intensa si agevola il dimagrimento e si favorisce una maggiore resistenza del corpo, con l’accelerazione del metabolismo basale (Bmr, Basal Metabolic Rate), cioè la velocità con cui il corpo utilizza l’energia a riposo, per tutelare le importanti funzioni vitali.

IL RISCALDAMENTO

Prima di iniziare ogni sessione è fondamentale la fase di Warm Up, ovvero un corretto riscaldamento, per scongiurare infortuni articolari o muscolari. Senza dimenticare, ma questo è noto agli amanti del fitness, di procedere gradualmente con gli esercizi, aumentando poco a poco, di giorno in giorno, l’intensità dei singoli set. È importante idratarsi a piccoli sorsi nel corso dell’allenamento. Il Tabata Training si pone obiettivi di snellimento e crescita muscolare con progressi percepibili, in media, dopo 3 mesi di lavoro, con 15 o 20 minuti al giorno di allenamento, per 2 o 3 volte a settimana. Una pratica costante contribuisce al miglioramento della funzione cardiaca e della capacità aerobica, fungendo da “booster” per la salute cardiovascolare, poiché cresce la quantità di ossigeno che il corpo è in grado di usare. Le Tabata sessions sono anche un toccasana per la salute mentale, poiché le sequenze di esercizi e movimenti incrementano il rilascio delle endorfine, riducendo lo stress.