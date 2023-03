Bowman al tiro con lo "sparapalloni"

Al tiro con lo "spara-palloni". Ky, giocatore dell', si allena così. In circa un minuto un continuo tirare a canestro. Un allenamento diffuso, per migliorare la precisione. Bowman, con un passato in Nba con Golden State, in campionato ha una media di 12,1 punti, una precisione del 46,3% da due e del 31,9% dall'arco. Nell'ultima partita (contro Verona, il 12 febbraio) ha messo a segno 10 punti, quattro rimbalzi e cinque assist.