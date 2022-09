Alle 21 il Taranto in trasferta contro la Turris. Le probabili formazioni

Una nuova era iniziata in fretta e furia dopo il terremoto che ha investito i ranghi dell’area tecnica: la sfida contro la Turris, in programma questa sera alle ore 21, sancirà il debutto, o meglio, il ritorno a distanza di 21 anni, di Ezio Capuano sulla panchina del Taranto. Serviva una svolta perché la squadra vista contro il Catanzaro è apparsa priva di idee e, forse, di concentrazione: chiavi del timone, perciò, a un profilo sanguigno, a tratti vulcanico, che possa consentire ai rossoblù la risalita in una classifica che, attualmente, li colloca in ultima posizione, ex-aequo con il Foggia. La nuova vita di Capuano in riva allo Ionio, tuttavia, non partirà sotto i migliori auspici per quel che concerne gli uomini a sua disposizione: una serie di defezioni, nel dettaglio, non gli consentiranno di schierare la miglior formazione possibile. Assenti certi Antonio Ferrara e Andrea Provenzano: il capitano è alle prese con un problema alla caviglia, mentre un’ernia tiene ai box il centrocampista ex Catania e non si esclude che la sua assenza possa protrarsi per oltre un mese. In dubbio c’è anche Saveriano Infantino, uscito malconcio dopo la partita contro il Catanzaro nella quale è stato una delle pochissime note liete, se non l’unica, di un pomeriggio da dimenticare in blocco: Capuano potrebbe anche non rischiarlo in previsione delle prossime due partite contro Fidelis Andria e Gelbison, fondamentali in chiave salvezza. Il centravanti lucano figura, comunque, tra i convocati al pari di Aboubakar Diaby: quest’ultimo torna nei ranghi a distanza di quasi un anno, ma per il suo rientro in campo bisognerà procedere con il massimo della cautela per evitare pericolose ricadute. Averlo a disposizione, però, è già un vantaggio. Come detto, con simpatico sarcasmo e al netto delle diverse defezioni, da Capuano, «undici giocatori in campo contro la Turris dovranno comunque scendere»: difficile ipotizzare un undici titolare, anche perché il nuovo allenatore tarantino potrebbe perfino ritrovarsi costretto ad adattare calciatori in posizioni differenti rispetto alle loro caratteristiche. L’unica certezza è il modulo che si rispecchierà nel 3-5-2, cavallo di battaglia, ormai da anni, di Capuano.

F ormazioni

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Frascatore; Ercolano, Acquadro, Haoudi, Contessa; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp.: Donini, Vitiello, Boccia, Di Franco, Invernizzi, Aquino, Gallo, Taugordeau, Longo, Maniero, Stampete. All.: Padalino.

Taranto (3-5-2): Russo; Manetta, Vona, Granata; D’Egidio, Labriola, Romano, Guida, De Maria; La Monica, Tommasini. A disp.: Loliva, Martorel, Antonini, Evangelisti, Diaby, Maiorino, Mazza, Brandi, Mastromonaco, Infantino, Panattoni, Sakoa. All.: Capuano.