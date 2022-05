Vasco, venti giorni di prove a Castellaneta e l'abbraccio dei fan: «Siete la mia gente, mi siete mancati»

Venti giorni intensi di prove al Cromie per preparare nei minimi dettagli lo show che andrà in scena negli stadi: Vasco Rossi ha da poco lasciato la sua seconda casa - quella di Castellaneta - dopo tre intense settimane trascorse tra lunghe passeggiate e altrettanto lunghe sessioni con la sua band a cui, negli ultimi giorni, hanno potuto assistere anche i fan del fan club ufficiale. Prossima tappa Trento, per le prove generali che si terranno il 19 maggio.

In mattinata il Blasco nazionale ha salutato Castellaneta con un post su Instagram, regalando anche ai fan un video che racchiude i momenti più belli delle prove per il nuovo tour, che si sono svolte per 20 giorni all'interno della discoteca Cromie di Castellaneta.

Come da tradizione, negli ultimi giorni di prove Vasco Rossi ha accolto piccoli gruppi di fan, che hanno raggiunto la Puglia da tutta Italia pur di assicurarsi un assaggio del tour che sta per partire e che porterà il "Komandante" a Milano, Imola, Firenze e Roma. Ed è stata una grande festa tra applausi, richieste di autografi e chicchierate: il Blasco si è concesso a tutto tondo e sui social ha hanche ringraziato per l'immancabile affetto quella che ha definito "la mia gente".

I ringraziamenti di Vasco ai fan

"È stato molto bello anche ieri. Il concerto - ha scritto Vasco - comincia a girare bene. La band è kom-pattissima. La sezione ritmica è fenomenale. E poi ieri è stato il secondo giorno con voi, con il Popolo del Blasco!! Anche ieri ad un certo punto è entrato un gruppo de Il Blasco Fan Club.. con tanto entusiasmo. In pratica sono 3 anni che non canto davanti alla mia gente e solo vedervi è un'emozione forte. Immagino l'emozione al concerto..!! Oggi abbiamo il terzo giorno di prove con la partecipazione del Fan Club. E poi.. siamo quasi in partenza!! Si comincia già a preparare le valigie. Evviva!!! Belle sensazioni!