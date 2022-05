Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 9 maggio: ecco i segni favoriti

Oggi, 9 maggio, inizia una nuova settimana ed è tempo dell'Oroscopo di Paolo Fox per i prossimi giorni. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle u diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 maggio 2022.

ARIETE Settimana da cinque stelle per il segno dell'Ariete. Venere è dalla vostra parte e avete voglia di recuperare una storia che sembrava ormai finita. Potreste anche lanciarvi in nuove avventure. Bene il lavoro, potete raggiungere importanti traguardi.



TORO Venere favorisce anche il segno del Toro, che potrebbe fare nuovi incontri. Sul lavoro andrà meglio grazie agli influessi di Marte che vi darà la carica necessaria. Unico problema: Saturno contro in qualche aspetto.

GEMELLI Il cielo promette grandi cose nei sentimenti per il segno dei Gemelli, in recupero dopo giorni complicati. Soprattutto tra giovedì e venerdì sono favoriti nuovi incontri. Sul lavoro la fatica e i progetti non spaventano.

CANCRO Per il Cancro in amore ci saranno momenti burrascosi. State mettendo in discussione tutte le vostre certezze. Sul lavoro c’è aria di cambiamento, ma attenzione a non stravolgere troppo gli equilibri preesistenti.



LEONE Per il segno del Leone grandi cose in amore. Le stelle sono in buon aspetto e favoriscono le nuove conoscenze. Nel settore lavorativo e professionale inizia la fase di recupero: presto vi toglierete grandi soddisfazioni.

VERGINE Va meglio anche per la Vergine perché Venere non è più in opposizione e vi aiuta a ritrovare fiducia e ottimismo. In amore potreste iniziare una storia e sul lavoro dovete riflettere per capire se vale la pena portare avanti un progetto.

BILANCIA Settimana altalenante per il segno della Bilancia, alle prese con persone poco chiare in amore. Fate tutto con calma ed entro la metà del mese dovrete fare una scelta che sarà fondamentale per il futuro.

SCORPIONE Il consiglio per lo Scorpione è di agire con cautela e di non prendersela. In amore dovete lasciarvi andare di più. Sul lavoro avete deciso di fare giusto il dovuto.

SAGITTARIO Il Sagittario potrà fare grandi cose in amore. Venere favorevole potrebbe aiutare a incontrare l’anima gemella. Sul lavoro portate avanti nuovi progetti. Le giornate di giovedì e venerdì saranno fondamentali.

CAPRICORNO Il Capricorno è agitato perché sente la mancanza del partner. Inoltre, aspetta una risposta che tarda ad arrivare. Giovedì e venerdì meglio mantenere la calma, ma basta con le giustificazioni.

ACQUARIO Buone opportunità per il segno dell'Acquario in questa settimana. Favorite le giornate di giovedì e venerdì, ma attenzione alle polemiche. Sul lavoro ci sono buone premesse.

PESCI Problemi in amore per il segno dei Pesci. Il fine settimana andrà bene, ma cercate di godervelo. Sul lavoro è arrivato il momento di realizzare un progetto a cui tenete.